Agressor foi preso na casa de um sobrinho, no bairro Coqueiros, após invadir a casa da ex-mulher, no Aterrado - Divulgação/PCERJ

Agressor foi preso na casa de um sobrinho, no bairro Coqueiros, após invadir a casa da ex-mulher, no AterradoDivulgação/PCERJ

Publicado 28/03/2024 12:12

Volta Redonda - Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por violência doméstica, na noite desta quarta-feira (27), em Volta Redonda. O agressor invadiu a casa da ex-mulher, no bairro Aterrado, junto com um comparsa, esganou, xingou e ameaçou de morte a vítima, de 33 anos. O fato ocorreu por volta de 19h, e após as agressões, a mulher procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda.

Na delegacia, a vítima foi encaminhada para um exame de corpo de delito, que confirmou as agressões - com equimoses (manchas roxas) no pescoço. De acordo com as informações da Deam-VR, uma equipe de policiais civis - coordenados pela delegada titular Juliana Montes - capturou o agressor na casa de um sobrinho, no bairro Coqueiros. O outro acusado de invadir a residência, que seria assistente de obras do agressor, continua foragido.

O agressor já responde a a processos judiciais por homicídio, lesão corporal por violência doméstica, injúria e ameaça. O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará detido à disposição da Justiça.