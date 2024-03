Processo também formará cadastro de reserva para professor de Ciências e Educação Física, além de Orientador Educacional - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 27/03/2024 19:53

Volta Redonda - A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) abriu inscrições para processo seletivo simplificado que visa a contratação temporária e imediata de Professor III – Matemática, História, Língua Inglesa e Artes, além da formação de cadastro de reserva para professor de Ciências e Educação Física e para Orientador Educacional. De acordo com a Fevre, o objetivo é suprir a carência de profissionais afastados temporariamente.

“Precisamos garantir a continuidade do ensino para os alunos dos colégios da Fevre e, para isso, estamos realizando essa seleção. Além dos contratados de forma imediata, já estamos antecipando um cadastro de reserva para darmos mais agilidade ao processo em contratações futuras”, explicou o presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira.

A remuneração prevista para os cargos será acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 250; gratificação social no valor de R$ 200; gratificação de nível superior de 15%; gratificação de 30% de regência de turma para o Professor III ou 20% de gratificação de atividades pedagógicas para o Orientador Educacional, além das demais gratificações previstas em lei.

Inscrições

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico até o próximo dia 3 de abril (quarta-feira). O candidato deverá preencher a Ficha Eletrônica de Inscrição, indicar o emprego a que concorre, confirmar os dados cadastrados, enviar pela internet e imprimir o comprovante de sua inscrição. Não haverá taxa de inscrição.

No ato da Inscrição, o candidato também deverá imprimir o Formulário para Avaliação dos Títulos, no qual ele deve declarar quais títulos possui de acordo com o estabelecido no edital do processo seletivo.

Os candidatos que tenham dificuldade de acesso à internet poderão realizar suas inscrições na Subprefeitura – Av. Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro – nos dias úteis, das 8h30 às 17h, durante o período de inscrição.

De posse do Comprovante de Inscrição e do Formulário para Avaliação dos Títulos, o candidato deverá entregar na Fevre – Rua 154, n.º 783, bairro Laranjal – das 9h às 16h, no dia 4 de abril, o Curriculum Vitae, acompanhado da documentação comprobatória exigida para a Prova de Títulos. Não serão avaliados os documentos que não vierem acompanhados do Curriculum Vitae.

O edital completo, a ficha de inscrição, o formulário de títulos e demais informações relacionadas ao processo seletivo estão disponíveis no endereço eletrônico voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.