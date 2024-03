Espaços nos bairros Niterói, Volta Grande III e Ilha Parque, estão recebendo melhorias - Divulgação/Secom PMVR

Espaços nos bairros Niterói, Volta Grande III e Ilha Parque, estão recebendo melhoriasDivulgação/Secom PMVR

Publicado 26/03/2024 16:44

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está finalizando a reforma de mais três praças da cidade. Localizados nos bairros Niterói, Volta Grande III e Ilha Parque, os espaços de convivência e lazer estão recebendo melhorias em todas as estruturas, incluindo substituição e revitalização de equipamentos, além de limpeza e manutenção do entorno.

“O prefeito Neto nos solicitou para recuperarmos todas as praças da cidade. Tem sido um trabalho constante, atendendo diversos bairros. No Niterói, o serviço está mais adiantado, e em breve vamos entregar um espaço mais bonito e acolhedor para os moradores. As outras praças também estão com as obras bem avançadas”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

No bairro Niterói, os trabalhos finais acontecem na Praça São Paulo, onde as equipes estão revitalizando toda a área, com pintura dos brinquedos, da quadra de esporte, troca de pisos e ripas dos bancos que estavam danificados.

A praça que fica localizada próxima à UBSF e à Academia da Saúde, no Volta Grande III, também está sendo recuperada. Os trabalhos envolvem capina e limpeza de toda a praça, poda de árvores, troca de tampo das mesas danificadas, troca das ripas dos bancos danificados, recuperação do meio-fio, pintura dos brinquedos, bancos e palco.

No Ilha Parque, a Praça e Área de Lazer João Streva, na Avenida Beira-Rio, está recebendo serviços como troca das ripas dos bancos danificados, troca dos tampos de mesa danificados, pintura geral da quadra de esportes e da pista de skate, reparo dos alambrados da quadra e do campo de futebol, pintura dos bancos e pisos.

“Já contratamos mais equipes para limpar a cidade, com capina, roçada, e isso está nos permitindo avançar com a reforma das áreas de lazer. Já entregamos alguns espaços e vamos reformar todas as praças da nossa cidade. São espaços importantes para as famílias”, afirma o prefeito Antonio Francisco Neto.