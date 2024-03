Unidade vai oferecer mais 400 vagas para Educação Infantil, atendendo crianças de zero a três anos - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/03/2024 09:27

Volta Redonda - O novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dauro Aragão, localizado no bairro Tangerinal, em Volta Redonda, será inaugurado no próximo dia 8 de abril, às 15h. Com as equipes fazendo os ajustes finais no prédio, a unidade será incorporada à Secretaria Municipal de Educação (SME) e vai oferecer mais 400 vagas para Educação Infantil em tempo integral, atendendo crianças de zero a três anos, com vagas para berçário (a partir de três meses) e Maternal do I ao III.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, explica que no projeto da nova creche tudo está sendo desenvolvido com fundamentos baseados na neurociência e neuroeducação. O objetivo é estimular as crianças a novas metodologias como idiomas, Matemática e ensino de Robótica.

“Vocês podem ter certeza que não tem nada igual no Brasil, esse Centro Municipal de Educação Infantil realmente é um projeto de ponta e Volta Redonda merece isso”, comentou Sodré.

A nova creche vai funcionar no antigo campus do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), na Rua 28, nº 619, Tangerinal, e levará o nome Dauro Aragão – presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha) falecido em fevereiro de 2021.

“Agradeço por mais essa parceria com a FOA, que tanto tem participado na reconstrução da nossa cidade. A educação de Volta Redonda agradece e as mães, pais e responsáveis terão uma creche de primeiro mundo para seus filhos. Parabéns a todos que participaram desse projeto e fizeram ele acontecer”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Edifício adaptado e com dois elevadores panorâmicos

O edifício, que fica em um terreno de 1.250 m² e tem quase 3 mil m² de área construída, conta com três pavimentos e o acesso será garantido por rampas, escadas e dois elevadores panorâmicos. O projeto, executado pelo IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda), respeita as normas de acessibilidade exigidas pelo Ministério Público Estadual.

As 14 salas de aula estão divididas nos três andares. Todos os pisos também contam com banheiros infantis para meninos e meninas, banheiro feminino e masculino para adultos, refeitório e área para banho. No primeiro pavimento ficam o berçário e a área para banho em bebês.

O local tem toda estrutura necessária para o funcionamento de uma unidade escolar: secretaria; sala dos professores, da direção, da orientação pedagógica e orientação educacional; sala de audiovisual; arquivo; dispensa; recepção; cozinha; além de solário e pátios cobertos e descobertos.