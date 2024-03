Quatro suspeitos foram encontrados com drogas e uma pistola calibre.380 - Divulgação/PMERJ

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam na tarde deste domingo (24), quatro suspeitos de tráfico no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Após receberem informação sobre indivíduos traficando no local, as equipes fizeram um cerco e conseguiram deter os quatro suspeitos.

Com eles foram encontrados uma pistola calibre 380; 18 munições intactas cal. 380; 13 pinos com cocaína; 12 frascos de loló; R$ 21 em dinheiro; e um rádio comunicador.

Os quatro presos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda).