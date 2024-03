Quarteto foi preso no sábado (23), após espancamento de homem na Ponte Alta - Divulgação/PCERJ

Quarteto foi preso no sábado (23), após espancamento de homem na Ponte AltaDivulgação/PCERJ

Publicado 24/03/2024 15:58

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam quatro suspeitos de tentativa de homicídio, após um espancamento ocorrido na madrugada deste sábado (23), no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda. A vítima - um homem de 42 anos - se encontra internada no Hospital São João Batista, em estado gravíssimo, com risco de morte.

De acordo com as informações da Polícia Civil, os quatro suspeitos - dois de 26 anos, um de 27 e outro de 30 anos - seriam ligados à organização criminosa Comando Vermelho, e identificaram a vítima, que pertenceria à facção Terceiro Comando Puro, com a namorada, no bairro Ponte Alta.

Segundo a polícia, os criminosos julgaram que a vítima estaria “afrontando” a organização, que não aceita rivais nas áreas dominadas por eles, e a sentença seria a morte. O quarteto então teria perseguido a vítima, que foi espancada com socos e chutes, inclusive com golpes de capacetes de motocicleta. Os criminosos só teriam parado as agressões após a vítima desmaiar, achando que o homem estaria morto.

O grupo foi preso pelas equipes da 93a DP - sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado assistente José Carlos Neto - ainda na tarde de sábado (23). A Polícia Civil afirmou que as investigações vão continuar para identificar outros possíveis envolvidos no crime e garantir que todos sejam responsabilizados.