Uiara Araújo tinha extensa trajetória na rádio, com passagens ainda pela TV e mídia impressa - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 24/03/2024 11:36 | Atualizado 24/03/2024 11:42

Volta Redonda - Um dos maiores expoentes da comunicação no Sul Fluminense, o radialista Uiara Araújo, morreu na noite de sábado (23), por volta de 22h. O radialista estava internado no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), em Volta Redonda, depois de se sentir mal e procurar atendimento na quinta-feira (21).



“Meu povo querido, a vida nos surpreende a cada instante, vi ‘a coisa muito feia’ para o meu lado. Procurei um hospital, Munir Rafful (Retiro). E a opção foi me internar. Parafraseando o Rei Roberto:" São tantas já vividas". É mais um susto, grande susto mas....tudo vai ficar bem. Obrigado Dra. Luciana, grande profissional, Márcia Cury, sem palavras, só competência. Agora vamos aguardando os diagnósticos rogando a Deus que tudo fique bem”, escreveu Uiara nas redes sociais, na sexta-feira (22), por volta de 13h.



Extensa trajetória



Uiara Araújo nasceu em Volta Redonda e começou a carreira em 1975, na Rádio Siderúrgica Nacional - ligada à então estatal CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) - em Volta Redonda. Iniciou como operador de externa e se tornou repórter esportivo. Ainda em Volta Redonda, começou a apresentar um programa matinal, que se tornou líder de audiência em 1982.



Com o sucesso no interior, foi transferido para a Rádio Nacional no Rio de Janeiro, e na capital teve ainda uma passagem marcante pela Super Rádio Tupi, onde comandou um programa dominical e outro de entrevistas.



Voltou para o sul fluminense em 1993, trabalhou para diversos rádios locais - como Agulhas Negras, em Resende, e Sul Fluminense, em Barra Mansa - com passagens ainda pela TV, como comentarista esportivo e apresentador, e na mídia impressa, com a criação da revista Siga Mídia. Atualmente apresentava um programa na Rádio Mix, em Volta Redonda.



Com uma trajetória expressiva e marcante, o “Guerreiro” - como se intitulava - foi um dos mais talentosos comunicadores do sul fluminense. Autoridades e colegas da imprensa lamentaram a morte de Uiara Araújo.



“Perdemos nosso amigo Uiara Araújo, um dos maiores radialistas deste Estado. Parceiro de tantas jornadas, sempre teve minha admiração pelo baita profissional que era. Obrigado por tudo, Uiara! Sei que você está em bom lugar, então peço a Deus que console aqueles que ficaram”, publicou nas redes sociais o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto.

A prefeitura de Volta Redonda divulgou uma nota oficial: "A Prefeitura de Volta Redonda comunica, com muito pesar, o falecimento do radialista Uiara Araújo. Reconhecido nacionalmente, Uiara sempre foi sinônimo de alegria, informação e futebol. Sua voz marcou, ainda, grandes eventos do Governo Municipal, como a virada do ano e mais recentemente o desfile do Bloco da Vida. Os mais sinceros sentimentos de gratidão e paz aos seus familiares, amigos e ouvintes", diz o comunicado.

“O Sul Fluminense perdeu, na noite de sábado, o talento do grande Uiara Araújo. Meu parceiro de tantas jornadas. Do esporte a programas de entrevistas na TV. Foram mesmo muitas emoções. O vascaíno mais empedernido que conheci. Fã de Roberto Carlos. Bairrista como poucos por Volta Redonda e Barra Mansa. Que a luz que lhe iluminou neste mundo continue brilhando por toda sua última jornada. Força à família. Que se orgulhe dele, sempre!!!”, escreveu o jornalista Fernando Pedrosa.



Uiara Araújo deixa três filhos e quatro netos. De acordo com a família, a causa da morte foi um quadro de leucemia aguda. O corpo do radialista está sendo velado no cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, onde será cremado às 15h30.