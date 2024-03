Academia da Vida Oscar Cardoso, da Fevre, completa 22 anos neste sábado (23) - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 22/03/2024 18:00

Volta Redonda - A Academia da Vida Oscar Cardoso, da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), completa 22 anos neste sábado - 23 de março. A unidade, voltada para pessoas com mais de 60 anos, conta com cerca de 250 alunos divididos em cursos de atualização e extensão, que vão comemorar a data com uma tarde dançante e apresentação teatral na próxima semana.

Na terça-feira (27), os alunos e profissionais que atuam na Academia da Vida vão participar de tarde dançante, a partir das 14h, no Clube Náutico Santa Cecília, no Aterrado. E na quarta-feira (28), o professor do curso de teatro da unidade, Hormínio Gama, preparou o espetáculo “Santa Ceia”, que será encenado no Teatro do Colégio João XXIII, no Retiro, também às 14h.

A escola funciona na Rua 539, s/nº, no bairro Jardim Paraíba, no prédio do Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), entre os setores verde e azul do Estádio da Cidadania, e é uma iniciativa inédita no Brasil

A Academia da Vida Oscar Cardoso foi inaugurada em 2002, durante o segundo mandato de Antonio Francisco Neto como prefeito de Volta Redonda. A escola tem proposta pedagógica que visa reforçar a linha de cuidado, atenção e promoção de envelhecimento saudável, com ações específicas voltadas à valorização da pessoa idosa.



O Curso Básico de Atualização é o carro-chefe da Academia da Vida, em que podem frequentar os idosos com qualquer grau de escolaridade, bastando ser alfabetizado. O curso engloba cinco disciplinas: português, saúde, mundo contemporâneo, arte e informática, e tem duração de dois anos. Os alunos têm aulas duas vezes na semana.

A Academia da Vida tem ainda outras três portas de entrada. Os cursos “Letramento”, “Português Básico” e “Matemática Básica”. A partir do momento em que o aluno começa um dos quatro cursos de formação, pode escolher a matéria que deseja fazer a extensão. Em 2024, a escola oferece 17 cursos de extensão, entre eles Inglês, Bem Viver (Saúde), Informática, Mente Ativa, Teatro, Dança, Arte, Exercício e Movimento.