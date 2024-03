Evento será entre os dias 4 e 7 de abril, com entrada gratuita - Divulgação

Publicado 22/03/2024 15:45

Volta Redonda - Entre os dias 4 e 7 de abril, a Ilha São João recebe a 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda, esse ano com o tema “Gentileza gera gentileza”. Com mais de 100 atrações culturais e literárias já confirmadas, o evento oferecerá uma variedade de atividades distribuídas em cinco espaços distintos: Jovens & Professores, Mesas de Debate, Infantil/Saraus, Palco Gentileza e Palco Principal.

Serão quatro dias repletos de atrações, aprendizado e diversão para todos os visitantes, com um espaço vibrante de cor, acessibilidade e tecnologia. Quem visitar o pavilhão da Ilha São João durante a Bienal vai mergulhar no mundo literário através de palestras, debates, lançamentos de livros e estandes de livrarias e editoras.

Ao total serão 40 expositores, mais de 45 contadores de histórias, aproximadamente 60 escritores, com lançamentos, atrações como Elisa Lucinda, As Pretinhas Leitoras, Grupo Musical Violúdico, Sérgio Vaz, Nivaldo Brito, Xemalami, intervenções teatrais, 10 grupos artísticos dos mais variados estilos desde samba de Raiz com Herdeiras do Samba, Renato da Rocinha, Juremeiros, Master do Samba, sertanejo Noelle e Junior e Alesandro Rios, grupos infantis como Macaco Prego. 30 mesas de debates e temáticas variadas, espaço gourmet e a presença do Vagner Datrino, neto do Profeta Gentileza e apresentações culturais com os alunos e professores do Instituto Dagaz.

“Quem vier a Bienal vai se divertir e se alimentar de muita cultura ao total são mais de 260 profissionais envolvidos ambiente aconchegante”, afirmou Camilla Araújo presidente do Instituto Dagaz.

Nos stands, uma volta cultural com a Academia Voltarredondense de Letras, as livrarias e Falerj (Federação Academias de Letras do Estado do Rio de Janeiro) e editoras como Iluminar, sebo Flamingo, império dos livros, Pandora, Toque Mágico, Inspiração, Cooper book, Litteris, Girassol, Caminhos do Saber, Feira de Livros, Malé, Albatroz, Oficina Raquel, Coletivo IndRio entre outros como colégios e universidade e a Biblioteca Municipal Raul de Leoni entre outros.

Uma programação pensada e elaborada para todos os públicos, visando os amantes de tecnologia, cultura e arte, uma imersão cultural completa para todas as idades.



Gentileza gera gentileza

Este ano a bienal de Volta Redonda traz como tema uma homenagem a José Datrino, mais conhecido como profeta Gentileza, uma personalidade urbana carioca pregador, que se tornou conhecido a partir de 1980 por fazer inscrições peculiares sob um viaduto no Rio de Janeiro, que inclusive mês passado, foi homenageado pela Prefeitura do Rio de Janeiro com seu nome dado ao terminal rodoviário da cidade. “No momento em que o mundo está passando por guerras, falar de gentileza, pregar as palavras do profeta é acreditar em dias melhores”, disse Marinez Fernandes, coordenadora da Bienal do Livro de Volta Redonda.

“Haverá uma escultura em homenagem ao Profeta em tamanho real, que está sendo criada e assinada pela Artista Plástica Dilma de Carvalho, estamos mobilizando vários estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Brasília e claro incentivando e difundido toda cadeia produtiva da cultura e do turismo”, completou Márcia Fernandes, produtora da Bienal do Livro de Volta Redonda.

Escolas já podem realizar agendamento para visitação

As escolas têm até o dia 3 de abril para realizar o agendamento para as visitações escolares guiadas, o professor ou diretor deve entrar em contato com a organização da 5ª Bienal do Livro através do telefone (24) 3013-0519 para marcação da agenda. O educador responsável que for realizar a inscrição vai saber tudo que precisa para o agendamento guiado de seus alunos. A entrada é gratuita para escolas públicas e particulares do município de toda a região, mas corra, o número de alunos por horário é limitado.

O idealizador do evento é o Instituto Dagaz, que é uma associação cultural criada em 2009 e ponto de cultura, ponto de memória e ponto de leitura e criador da Bienal do Livro de Volta Redonda (para conhecer mais acesse o site www.institutodagaz.com.br), que esse ano vai para a realização da 5ª Edição da bienal com o tema “Gentileza Gera Gentileza”, em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, Ministério da Cultura e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, e tem como patrocinadores a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Nova Transportadora do Sudeste (NTS).

A entrada para 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda é gratuita, podendo os visitantes realizarem a “gentileza” de doar um quilo de alimento não perecível para o COMSEA (Conselho Municipal de Segurança Alimentar).