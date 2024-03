Bases de monitoramento e viaturas em todas as regiões do município são fruto de parceria com governo estadual - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 22/03/2024 17:53

Volta Redonda - A parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado está levando mais segurança para todos os bairros de Volta Redonda. São mais bases de monitoramento e viaturas em todas as regiões do município. Esses investimentos garantem o policiamento de proximidade, otimizando recursos das forças de segurança, e contribuindo para elucidação e prevenção de crimes com mais agentes de segurança nas ruas. As bases da Polícia Militar nos bairros Vila Rica e Santo Agostinho foram reativadas. Esses espaços também reforçam o monitoramento que é realizado na cidade, aliado ao que já ocorre na base do Retiro e da Operação Segurança Presente, todos esses vinculados ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), ampliando a vigilância por câmeras na cidade - são mais de 700. E toda essa tecnologia ganhou um reforço também com a ampliação do patrulhamento, com mais sete viaturas. Esses investimentos permitem o policiamento de proximidade em todos os bairros de Volta Redonda por meio do Sistema Integrado de Segurança Pública, onde policiais militares e guardas municipais atuam em conjunto. O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que o Sistema Integrado promove um policiamento suplementar, não substituindo as ações das polícias Militar e Civil e Guarda Municipal, que deverão ser acionadas sempre que necessário através dos números 153 (GMVR), 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil). “A diferença desse policiamento é que o cidadão participa ativamente. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Porque nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas conseguimos ter um cidadão de bem que, bem orientado e ligado à Segurança Pública, conseguirá encurtar a distância entre o problema e a solução”, disse o secretário. Fortalecendo a segurança no bairro Na próxima segunda-feira (25), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) lança a “Tenda de Proximidade” no bairro Santa Rita do Zarur. O projeto irá percorrer todos os bairros da cidade coletando dados de moradores para a criação de canais de proximidade, como grupos de WhatsApp, dedicados à segurança pública. Através da “Tenda de Proximidade”, moradores que queiram auxiliar as forças de segurança serão incluídos em grupos de mensagens de colaboração mútua. No Santa Rita do Zarur, a tenda ficará na Praça Jurandir do Nascimento e atenderá o público das 10h às 14h. “A colaboração do morador é essencial para tornar a nossa cidade mais segura e melhor para todos. Eles poderão informar sobre crimes, movimentações suspeitas ou qualquer tipo de anormalidade que possa acontecer naquele bairro ou localidade. É importante frisar que esse serviço não substitui os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal; eles continuam ativos. Estamos somente ampliando os canais de comunicação”, afirmou.

