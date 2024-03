Suspeito foi preso por porte ilegal de armas, que que pertenceriam a uma organização criminosa - Reprodução/93a DP PCERJ

Publicado 22/03/2024 16:42 | Atualizado 22/03/2024 17:24

Volta Redonda - Agentes da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira (21), um homem que guardava armas de fogo em sua residência no bairro São Luiz, em Volta Redonda. De acordo com as informações divulgadas pela 93a DP, a prisão desta quinta-feira foi um desdobramento das investigações iniciadas após a detenção do suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro Candelária, ocorrida na quarta-feira (20).



Os policiais civis - coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e o delegado assistente José Carlos Neto - através de um trabalho de monitoramento, identificaram a residência no bairro São Luiz como um dos locais onde organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) - que dominaria o tráfico na Candelária, de acordo com a Polícia Civil - guardava armas de fogo.



Em diligência, os policiais prenderam o homem de de 34 anos, em uma casa na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no São Luiz, com uma escopeta calibre 12, uma pistola calibre 9mm, 37 munições, sendo cinco de cal. 12 e 32 cal. 9mm.



“A prisão representa um importante golpe contra o crime organizado, a continuidade dessas operações é essencial para manter a pressão sobre os criminosos e desarticular essas organizações contribuindo assim para a segurança pública em Volta Redonda e região. A ação faz parte de uma investigação em andamento para desmantelar as atividades criminosas na região”, informou a 93a DP.