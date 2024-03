Diretoria da empresa pública participou de seminário regional em Maricá (RJ) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 22/03/2024 17:46 | Atualizado 22/03/2024 17:47

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), através do seu diretor-executivo Paulo Cezar de Souza, o PC, e o diretor-adjunto, Silvino Gandos Bouzan, participou do 1º Seminário Regional da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), realizado nesta semana em Maricá, região Metropolitana do estado. Com o tema “Desafios e Conquistas da Gestão Municipal de Saneamento Básico”, o evento contou com palestras, discussões e troca de experiências entre os municípios do estado sobre saneamento básico.

“É fundamental debatermos o saneamento básico em nosso estado, que significa levar mais saúde às populações dos municípios. Essa troca de experiências, informações e os debates contribuem para pensarmos em soluções em conjunto para cuidarmos cada vez melhor dos cidadãos”, afirmou PC.

O diretor-executivo do Saae coordenou a apresentação do último painel, no qual foram discutidos o tema acerca dos desafios do financiamento do setor de saneamento básico. No mesmo painel, representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica Federal apresentaram as formas de modalidade e os procedimentos para o financiamento no saneamento.

A equipe do Saae de Volta Redonda representou a cidade ao lado de representantes de Maricá e Três Rios. O propósito do seminário foi colocar em pauta discussões sobre o novo marco legal do Governo Federal sobre o saneamento, incluindo prestação de serviços, sistema de governança, eficiência energética e planejamento estratégico. Também foram discutidos o papel da regulação e mercado livre de energia.