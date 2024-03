Além do material apreendido, duas suspeitas de tráfico foram presas no local - Divulgação/PMERJ

Além do material apreendido, duas suspeitas de tráfico foram presas no localDivulgação/PMERJ

Publicado 24/03/2024 15:33

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM estouraram na manhã deste sábado (23) uma refinaria do tráfico, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. No apartamento, onde eram armazenadas e preparadas drogas para venda, os policiais militares prenderam duas suspeitas de tráfico.

No local as equipes da PM encontraram 3.226 pinos de cocaína; cinco bolas com um total de cerca de seis quilos de cocaína; cinco pacotes com cerca de seis quilos de cocaína; 52 pedras de crack; 16 tiras de maconha; 10 balanças de precisão; um liquidificador industrial; farto material para endolação (embalagem de drogas); um aparelho celular; e um veículo clonado, que foi recuperado.

A ocorrência foi registrada na 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda).