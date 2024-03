Evento é realizado pelo Instituto Dagaz em parceria com a prefeitura de Volta Redonda e outras instituições - Cris Oliveira/Secom PMVR

25/03/2024

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda está convocando as escolas da rede municipal para inscreverem seus alunos para visitarem a 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda, que acontece entre os dias 4 e 7 de abril na Ilha São João. Com o tema “Gentileza gera gentileza”, o evento tem entrada franca e será realizado pelo Instituto Dagaz em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda e outras instituições, e vai oferecer diversas atrações do universo literário com acessibilidade, cultura e arte.

“A bienal é um momento único, que integra os estudantes e facilita o acesso a um conteúdo rico em conhecimento para esses jovens que estão em pleno desenvolvimento. Peço às unidades da nossa rede que busquem inscrever seus alunos. O incentivo à leitura é fundamental para estimularmos nossos estudantes, e a bienal contribui para tornarmos a educação cada vez mais atraente e acessível a todos”, disse o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

As inscrições para agendamento das escolas vão até o dia 3 de abril. O professor responsável ou diretor da unidade educacional pode realizar a inscrição pelo telefone (24) 3013-0519, agendando horário e dia disponíveis (4 e 5 de abril – quinta e sexta-feira, das 9h às 22h), já que as vagas são limitadas.

“É importante que as escolas façam o agendamento o quanto antes para garantir a vaga da sua escola. O evento será totalmente organizado e conta com a produção de mais de 200 profissionais. São esperadas escolas de todo estado, principalmente de Volta Redonda e cidades vizinhas”, afirmou a organizadora da Bienal, Marinez Fernandes.

A organização da bienal explica que os responsáveis devem levar as crianças uniformizadas e identificadas, e qualquer dúvida pode ser tirada através do telefone de contato da produção do evento: (24) 3013-0519. Ao participarem da Bienal do Livro, os alunos terão a oportunidade de se envolver em diversas atividades, como palestras, oficinas, exposições e encontros com autores, proporcionando um ambiente de troca de conhecimentos e experiências literárias e culturais.

Tema principal homenageia vida e obra do Profeta Gentileza

A 5ª Bienal do Livro de Volta Redonda promete, segundo a organização, oferecer uma experiência enriquecedora para os estudantes, explorando o universo literário com muita acessibilidade, cultura e arte. Estão confirmadas mais de 100 atrações, incluindo palestrantes, mesas de debates, shows, lançamentos literários, expositores e muito mais.

O tema principal dessa edição é uma homenagem à vida e à obra do Profeta Gentileza, com o objetivo de promover o hábito da leitura, cultura e apreciação da arte, além de também disseminar valores como gentileza, amor e respeito ao próximo.

Realizada pelo Instituto Dagaz – que promove cultura, esporte e educação – a Bienal do Livro tem a parceria do governo municipal, assim como do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. O patrocínio é da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Nova Transportadora do Sudeste (NTS).

Mais informações podem ser obtidas junto à organização do evento, por meio do telefone para agendamento – (24) 3013-0519; e-mail: organizacao@bienaldolivrovr.com.br; site www.bienaldolivrovr.com.br; ou pelas redes sociais: @bienaldolivrovr.