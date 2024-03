Menor foi apreendido com grande quantidade de drogas no bairro Siderlândia - Divulgação/PMERJ

Menor foi apreendido com grande quantidade de drogas no bairro SiderlândiaDivulgação/PMERJ

Publicado 24/03/2024 17:41

Volta Redonda - Um menor - de idade não informada - foi apreendido com drogas pela Polícia Militar, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, na manhã deste domingo (24).

Com o detido, os PMs encontraram 112 pinos de cocaína; nove tambores com skank; 61 pedras de crack; cinco tambores de cocaína; cinco frascos de loló; dois rádio transmissores; e R$ 46 em dinheiro. O menor e todo o material apreendido foram encaminhados à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para as medidas necessárias.