Suspeitos tentaram se livrar de drogas jogando o material no telhado de casa vizinhaDivulgação/PMERJ

Publicado 26/03/2024 00:17

Volta Redonda - Uma operação conjunta da Policia Militar e da Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (25), resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico, em um imóvel na Rua Tenente Antônio João, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

De acordo com as informações das polícias, após uma investigação, o imóvel foi identificado como local de armazenamento de drogas pela organização criminosa Comando Vermelho. Após um cerco, as equipes policiais conseguiram deter dois homens - de 28 e 29 anos - que foram surpreendidos pelos agentes e jogaram uma mochila no telhado do imóvel vizinho.

O local foi acessado pelos policiais, que recuperaram uma bolsa cinza, com 926 pedras de crack, sete pinos de cocaína, dois sacolés de maconha, um revólver calibre 38 com seis munições no tambor, dois aparelhos celulares e R$ 369 em dinheiro.

Segundo as informações da polícia, os presos seriam oriundos da Baixada Fluminense e seriam ligados ao Comando Vermelho. Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.