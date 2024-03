Ação ocorreu após usuários do CAPD demonstrarem interesse pela questão da dengue - Divulgação/Secom PMVR

Ação ocorreu após usuários do CAPD demonstrarem interesse pela questão da dengueDivulgação/Secom PMVR

Publicado 26/03/2024 15:00

Volta Redonda - Os usuários do Centro Dia para Pessoa com Deficiência (CAPD) Lucas José Villela Braga, em Volta Redonda, participaram na última semana de uma ação de combate à dengue nas proximidades da unidade. Segundo a coordenadora do CAPD, Beth Melo, a atividade – que contou com o apoio do Centro de Controle de Zoonoses – teve distribuição de panfletos e recolhimento de materiais que poderiam servir de criadouro para o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. No total, foram recolhidos seis sacos de 60 litros com copos, garrafas, sacos plásticos, tampinhas de garrafa pet, e o material foi descartado para a coleta pública.

Beth Melo disse que os usuários do CAPD demonstraram interesse pela questão da dengue, devido às reportagens veiculadas nos telejornais, nas redes sociais e pela informação da contaminação de alguns dos próprios usuários e funcionários da unidade.

“Eles perguntavam sobre a importância do uso do repelente, de trocar a água dos animais com frequência e se o mosquito poderia se reproduzir nas latas e tampas de garrafa com água da chuva”, explicou.

Por conta disso, um dos temas discutidos nos grupos operativos foi o combate ao mosquito da dengue, com o objetivo de conscientizá-los sobre as formas de prevenir a proliferação do Aedes, o uso de repelente e os cuidados com a saúde em caso de contaminação.

Para que todos pudessem entender o tema, foram utilizados recursos de comunicação verbal, recursos visuais e relatos de experiências. Também foram apresentados vídeos, panfletos, cartazes e banners, disponibilizados pelo CCZ. Aproximadamente 50 usuários participaram das discussões, enquanto que cerca de 35 deles participaram da ação pelo bairro.

“Os usuários se sentiram responsáveis, principalmente porque estávamos acompanhados por profissionais da Zoonoses. A presença dos parceiros do CCZ trouxe seriedade ao evento e empoderamento nas ações realizadas pelos usuários. Foi uma experiência bastante prazerosa de ser realizada”, frisou Beth.

Sobre o CAPD

O CAPD é uma unidade da Proteção Social Especial, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), e oferece atendimento aos adultos com deficiência física, sensorial, intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltiplas deficiências, com idade de 18 a 59 anos, de Volta Redonda.

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos participantes, que são acompanhados por uma equipe específica e habilitada para a prestação de serviços especializados.