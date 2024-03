Por dia, o castramóvel realiza 12 cirurgias de castração, gratuitas - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 26/03/2024 15:55

Volta Redonda - Os animais do bairro Belmonte, em Volta Redonda, começaram a ser atendidos nessa segunda-feira (25) pelo Castramóvel da Prefeitura, que oferece castração gratuita para cães e gatos de até 20 quilos. O veículo móvel adaptado para os procedimentos cirúrgicos vai permanecer no Belmonte até o dia 9 de abril.

Foram disponibilizadas 120 vagas divididas da seguinte maneira: 40 para cadelas; 40 para cães e gatos machos; e 40 para gatas. Por dia, o castramóvel realiza 12 cirurgias. Antes, os animais passam por uma avaliação clínica pelo médico veterinário, que verifica a saúde em geral dos pets.

“As vagas são exclusivas para os animais da localidade onde o castramóvel está atendendo. Vale lembrar que todos os bairros de Volta Redonda serão contemplados pelo projeto e, no caso de o castramóvel ainda não ter ido até o seu bairro, o morador pode agendar a castração no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pelo WhatsApp da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, (24) 99233-4480”, explicou a coordenadora da pasta, Janaína Soledad.

Castramóvel vai chegar ao Siderlândia

O Siderlândia é o próximo bairro a receber o Castramóvel Volta Redonda. Os agendamentos para as cirurgias vão começar no dia 1º de abril (segunda-feira) no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Os moradores interessados em castrar o seu animal devem comparecer presencialmente no Cras para a inscrição.

No dia da castração, o tutor – além de levar o cão ou gato – deve apresentar cópias dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência.