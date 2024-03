Patrulha de Proteção ao Idoso retomou ciclo de palestras e apresentações nesta segunda-feira (25) - Divulgaão/Secom PMVR

Publicado 26/03/2024 15:49

Volta Redonda - A Patrulha de Proteção ao Idoso, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e realizado pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), retomou o ciclo de palestras e apresentações nesta segunda-feira (25). As igrejas Metodista no bairro Aterrado e Jardim Belvedere receberam os profissionais do serviço especializado. A ação teve como objetivo levar informações sobre situações de violência contra os idosos e os direitos garantidos a esta parcela da população por lei.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a importância da Patrulha do Idoso na garantia da qualidade de vida das pessoas com 60 anos ou mais, iniciativa pioneira no país e criada em junho de 2022 no município.

“O nosso trabalho consiste em promover uma segurança mais humanizada, com dois guardas municipais e um psicólogo, o que acaba sendo um diferencial do projeto. Zelamos pela integridade física e garantimos a qualidade de vida e respeito com base no Estatuto do Idoso. Além do combate a situações de violência, buscamos capacitar as pessoas a reconhecerem uma situação de violência e procurem a ajuda necessária. A melhor solução para acabar com a violência contra os idosos é a prevenção”, destacou Luiz Henrique.

Também participaram das visitas as coordenadoras da Patrulha do Idoso e do projeto Advogado Social da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social), Elizabete Teixeira e Adriele Gama, respectivamente; e a guarda Ana Lúcia Batista e o psicólogo Victor Sobral, integrantes da Patrulha do Idoso.

Como denunciar abusos

Quem tiver conhecimento de abuso contra idosos basta procurar a Patrulha do Idoso através do Nuai (Núcleo de Atendimento ao Idoso); por meio do Creas (Centro de Referência de Assistência Social); ou grupos de convivência do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer); e a Semop, na Ilha São João, e pelo número 153 (GMVR).