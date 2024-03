Veículo foi doado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 27/03/2024 10:11

Volta Redonda - Volta Redonda ganhou nessa segunda-feira (25) um automóvel que ampliará o atendimento às políticas públicas da cidade. O veículo, modelo Nissan Versa do ano 2024, foi doado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH), evidenciando a importância da cooperação entre os diversos níveis de governo para melhor servir à população. A entrega foi realizada à subsecretária de Assistência Social de Volta Redonda, Rosane Marques, pelas mãos do Governador Cláudio Castro e da secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes.

Segundo a subsecretária de Assistência Social de Volta Redonda, o carro servirá para a estruturação do Sistema Único de Assistência Social (Suas). “O novo veículo será utilizado para viagens e reuniões mensais do Estado e como apoio ao município, para utilização da secretaria de Assistência Social. Ele contribuirá ainda mais para o trabalho junto à população em vulnerabilidade social, fortalecendo a parceria do Governo do Estado com o município de Volta Redonda”, disse Rosane Marques.

A iniciativa foi possível através de uma deliberação da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), responsável pela gestão da assistência no Estado do Rio de Janeiro, junto aos conselhos Estadual e Municipal da Assistência Social.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, ressalta que, com essa iniciativa, a administração municipal reafirma seu compromisso em promover o bem-estar e a inclusão social de todos os cidadãos, garantindo o acesso aos serviços e programas de assistência social de forma eficiente e abrangente.

“Esse veículo é mais um equipamento que servirá para ampliar, cada vez mais, os trabalhos da assistência desenvolvidos na nossa cidade, atendendo sempre a população mais vulnerável, que é o alvo da atuação da política pública de assistência social”, disse Carla Duarte.