Metralhadora foi encontrada em casa em construção, no Monte Castelo - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/03/2024 21:49

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam uma metralhadora .380, com carregadores e munições, em uma casa abandonada, e prenderam duas mulheres suspeitas de tráfico, em um bar, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, no fim da tarde desta quarta-feira (27).



De acordo com as informações da Polícia Militar, guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) e do P2 (Serviço Reservado) obtiveram informações onde suspeitos de tráfico estariam guardando armas, no Monte Castelo, e ainda que duas mulheres estariam traficando em um bar, no mesmo bairro.

Os policiais foram até o local, e em uma casa em construção no bairro, encontraram a metralhadora cal. 380; oito munições .380; dois carregadores alongados; e um rádio comunicador com base carregadora, além de drogas. Em seguida, os PMs foram até o bar, onde abordaram as duas mulheres. Com uma delas, de 18 anos, foi encontrado um pino de cocaína e R$ 65 em dinheiro vivo. Com a outra mulher, de 28 anos, nada foi encontrado em um primeiro momento.

As equipes então encaminharam as duas mulheres e o material apreendido para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde com o auxílio de policiais femininas, foi feita uma revista, que encontrou mais nove pedras de crack nas partes íntimas da mulher de 18 anos.

No total, foram apreendidas 29 pinos de cocaína; nove pedras de crack; e cinco trouxinhas de maconha. A ocorrência foi registrada na 93a DP.