Rosane Marques, a Branca (de rosa) assumiu a secretaria municipal de Assistência Social - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 28/03/2024 16:27

Volta Redonda - O prefeito Antonio Francisco Neto anunciou nessa quinta-feira (28) a nomeação de Rosane Marques, a Branca, como secretária de Assistência Social de Volta Redonda. A escolha se deu após a necessidade da saída da atual secretária, Carla Duarte, que se desincompatibilizou de suas funções para concorrer a um cargo eletivo nas eleições de outubro.

Durante o anúncio, que aconteceu em uma reunião no Clube Comercial, no bairro Colina, e reuniu os funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), o prefeito Neto agradeceu a todos pelo trabalho executado.

“Obrigado por fazer da assistência social de Volta Redonda uma referência. Esse resultado é graças ao excelente trabalho de cada um de vocês. Quero agradecer também ao deputado Munir, que foi o grande responsável por fazer as coisas acontecerem enquanto secretário. Agora como deputado continua contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Volta Redonda agradece de coração todo empenho e dedicação da Carla Duarte. Hoje ela alça outros voos, e nós desejamos muito sucesso. Para a Branca, que tenho certeza de que será uma excelente secretária, desejo toda a sorte do mundo. Vamos continuar a nossa caminhada, pensando sempre na nossa população”, disse o prefeito.

Carla Duarte aproveitou para agradecer a parceria dos funcionários da Smas e de todo o governo municipal.

“Hoje é um dia de tristeza e alegria, ao mesmo tempo. Agradeço o prefeito Neto por confiar, acreditar e me dar oportunidade de fazer esse trabalho, estando à frente da Smas. Agradeço também ao deputado Munir, que sempre foi e será minha referência. A Branca desejo uma brilhante jornada, tenho certeza de que com essa equipe e a sua experiência não será diferente. À minha equipe, meu eterno agradecimento por estarem comigo nesse momento tão importante da minha vida. Vocês foram incansáveis em atender as pessoas que mais precisam, com tanta competência e comprometimento”, disse Carla Duarte.

O deputado Munir Francisco, que participou da reunião, contou sobre sua trajetória na assistência social da cidade e desejou sucesso às duas.

“Parabéns a Carla e a toda equipe da Smas pelo trabalho que desenvolvem na assistência. Temos certeza de que, sob a liderança da Branca, a Secretaria de Assistência Social continuará desempenhando um papel fundamental no apoio e promoção do bem-estar da nossa população. Ela aceitou esse novo desafio porque tem qualidades para isso, e estou certo de que se sairá muito bem”, disse Munir ao dar boas-vindas à nova secretária.

Biografia - Com uma carreira sólida e bem-sucedida de mais de 24 anos no serviço público, Rosane Marques traz consigo uma vasta experiência na área social, sendo reconhecida pela sua excelente atuação. Ao longo de sua trajetória, ela já exerceu diversas funções, demonstrando muita versatilidade e comprometimento em suas responsabilidades. Atualmente, ela era subsecretária de Assistência Social de Volta Redonda.

Em 2001 foi convidada para ser recreadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, da então Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e em 2003 assumiu a coordenação das oficinas socioeducativas.

Em 2005, com a chegada do secretário Munir Neto, ela o assessorou na organização do Sistema Único da Assistência Social (Suas). Em 2006, assumiu a direção do Departamento de Proteção Social Básico, no qual ficou por dez anos.

Na época, Volta Redonda contava com 11 Centros Comunitários, que posteriormente foram transformados em Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Em pouco mais de dois anos, o município tinha 35 unidades, atendendo em torno de cem mil pessoas.

Durante esse período foram implementamos importantes projetos, programas e ações, como o Centro de Inclusão Produtiva, que qualifica profissionalmente cinco mil pessoas por ano.

Graduada em Educação Física, pós-graduada em Gerontologia e Saúde Coletiva, e mestra em Ensino da Saúde e do Meio Ambiente, Branca migrou para Angra dos Reis em 2017 para assumir a assessoria da Secretaria de Ação Social do município da Costa Verde.

Em 2023, Branca assumiu a subsecretaria em Volta Redonda junto com a secretária Carla Duarte. Hoje ela assume a secretaria e promete dar continuidade ao trabalho que vem sendo executado junto com toda equipe e avançar cada vez mais.

“Estou muito grata por essa oportunidade e reconhecimento. Desde quando o prefeito Neto me deu uma oportunidade, em 2000, ele mudou a minha vida. A partir daí fui aprendendo muito. Preciso agradecer também ao meu eterno chefe, o Munir, que faz tudo para que a gente desenvolva um bom trabalho, e à Carla pela parceria diária de anos. Vamos juntos, todos, em prol da assistência social da nossa cidade. Contem comigo. Estou à disposição de todos para que possamos continuar avançando”, disse Branca.