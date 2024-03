Atrações como o 'Arena da Viola' vão movimentar a praça da Biblioteca Municipal no último domingo de cada mês - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 29/03/2024 12:35

Volta Redonda - Com o objetivo de levar música de qualidade para o espaço público, a Prefeitura de Volta Redonda lança o “Domingo Cultural”. O projeto da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) vai acontecer no último domingo de cada mês embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Abrindo a programação neste domingo (31), acontecerá a primeira edição especial de Páscoa, das 9h às 12h, com a Arena da Viola – clássicos musicais de moda raiz – com apresentação das duplas Amorim & Amaral, Irmãos Vieira e João Luiz & Roselito.

“O Arena da Viola surgiu em Volta Redonda no final da década de 90 e tem como objetivo a valorização da moda de viola de raiz. Esta será a primeira edição do projeto ‘Domingo Cultural’, que terá sempre uma atração musical acontecendo no último domingo de cada mês, na Vila Santa Cecília. Compareça e traga a sua família”, convidou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

O projeto vai beneficiar toda a população, incluindo os frequentadores da Feira Livre aos domingos. Nesta primeira edição vão ter três duplas de sertanejo raiz tocando. O Arena da Viola tem o apoio do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

“Além disso, a secretaria de Cultura está programando a participação no ‘Domingo Cultural’ da Banda Municipal de Volta Redonda. Lembrando que vai ser uma oportunidade de quem vem à Feira Livre também respirar música e cultura”, disse o secretário.