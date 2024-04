Atividade foi organizada pela equipe de residentes de pediatria da unidade - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 31/03/2024 19:35

Volta Redonda - A Páscoa das crianças internadas na ala pediátrica do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, teve visita do “Coelho da Páscoa”, brincadeiras com lápis de cor e massa de modelar e cada uma ganhou um coelhinho da Páscoa de pelúcia. A atividade, que aconteceu na manhã deste domingo (31), foi organizada pela equipe de residentes de pediatria da unidade.

Além da interação com as crianças, os residentes fizeram uma palestra para os responsáveis. Eles ensinaram como fazer o socorro no caso de engasgo.

“Sabemos que o Domingo de Páscoa é um dia de comemorar a ressurreição de Cristo junto com a família e é muito bom poder levar um pouco de alegria para essas pessoas que estão passando a data no hospital”, falou a diretora-geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury.