Mais de quatro mil pessoas já foram capacitadas nas palestras da Patrulha do Idoso - Divulgação/Semop PMVR

Mais de quatro mil pessoas já foram capacitadas nas palestras da Patrulha do IdosoDivulgação/Semop PMVR

Publicado 01/04/2024 12:06

Volta Redonda - A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e realizado pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), está com a agenda aberta para palestras e apresentações. Além de combater situações de violência, o serviço pioneiro leva informações à sociedade sobre os direitos da Melhor Idade.

Ao todo, mais de quatro mil idosos já foram capacitados. Por meio da entrega de exemplares do Estatuto do Idoso e explicações sobre a legislação em vigor, o projeto busca empoderá-los, tornando capazes de reconhecer situações de violência e procurar ajuda necessária através da Patrulha de Proteção ao Idoso.

Com a proposta de educar de uma forma prática, a Patrulha promove apresentações teatrais com situações que simulam os tipos de violência que podem acometer os idosos. No ano passado, unidades de ensino foram incluídas nos ciclos de apresentações.

“Queremos que todos os moradores de Volta Redonda conheçam o trabalho da Patrulha de Proteção ao Idoso e sejam capazes de reconhecer uma situação de violência e procurem a ajuda necessária. O nosso trabalho consiste em promover uma segurança mais humanizada, com dois guardas municipais e um psicólogo, o que acaba sendo um diferencial do projeto. Zelamos pela integridade física e garantimos a qualidade de vida e respeito com base no Estatuto do Idoso. A melhor solução para acabar com a violência contra os idosos é a prevenção”, destacou secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Serviço

Interessados em conhecer mais sobre os direitos da pessoa idosa podem agendar uma visita da Patrulha de Proteção ao Idoso pelo telefone (24) 99946-8271.