Festival tem participação de escolas públicas e privadas, projetos da Smel, clubes e academiasCris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 24/04/2024 11:25

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), abriu inscrições para o XXXIII Festival de Dança, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de junho. Podem se inscrever grupos profissionais e amadores de todas as faixas etárias (infantil, juvenil e adulto) do município, vindos de escolas públicas e privadas, projetos sociais e programas da Smel, além de clubes e academias.

“Já estamos na 33ª edição do Festival de Dança, que já faz parte do calendário da cidade. O evento é uma oportunidade para valorizar e incentivar a prática da dança como forma de expressão e cultura, além de ser uma atividade física; proporciona uma integração entre os participantes, além de entretenimento e lazer para a população”, explicou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Os interessados em participar devem preencher a ficha de inscrição fornecida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e disponível na Bio da página da Smel no Instagram: @smel_vr. Após o preenchimento e assinatura, a ficha deve ser entregue até o dia 29 de maio na sede da secretaria (Rua Carlos Marques n°141, Voldac), das 8h às 12h, e das 14h às 18h; ou pelo e-mail festivaldedanca2024@gmail.com.

Todos os regulamentos, fichas de inscrição e informações sobre o festival estão disponíveis no link da Bio do Instagram da Smel (@smel_vr).

Festival

O Festival de Dança é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda que anualmente conta com a participação de projetos sociais, escolas e várias academias de dança conceituadas no Município e região. Durante os três dias do evento, as apresentações acontecerão no térreo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O objetivo é oportunizar um espaço onde crianças, jovens, adultos e idosos possam apresentar sua arte de forma coletiva ou solo, nos mais variados estilos.

No dia 28 de junho, se apresentam grupos de escolas públicas (Estudantil), projetos sociais e programas da Smel (Infantil e Juvenil), às 16h30. O dia seguinte (29) contará com apresentações de clubes e academias (Juvenil e Adulto), e de projetos sociais e programas da Smel (Adulto), às 17h. No terceiro dia de festival (30) será a vez de grupos de escolas privadas, clubes e academias (Infantil) subirem ao palco às 16h.