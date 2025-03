Publicado 21/03/2025 11:24

Volta Redonda - Guardas municipais da Patrulha Escolar, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), flagraram nessa terça-feira (18) um homem de 19 anos, inabilitado, e um adolescente de 14 anos conduzindo motos no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Os guardas davam apoio à entrada de alunos na Escola Municipal João Paulo I, no bairro Siderlândia, quando observaram motociclistas se colocando em risco e levando perigo à comunidade escolar. Duas motocicletas da marca Honda – uma CG preta e uma Biz vermelha – foram abordadas e a patrulha constatou que ambos os condutores não eram habilitados, entre eles o adolescente de 14 anos.

Além de os condutores não possuírem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), os veículos não possuíam retrovisores, entre outras irregularidades. As motocicletas foram removidas ao depósito público municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação e lembrou os riscos que inabilitados trazem para si e para os demais atores do trânsito.

“São pessoas inabilitadas, que não conhecem a legislação, o que potencializa a possibilidade de um acidente de trânsito. Situações como essas podem causar danos irreversíveis à sociedade e à própria família desses condutores. Muitas pessoas acham que dirigir é apenas colocar um veículo em movimento. Não é só isso, mas principalmente respeitar as regras de trânsito. Respeitar as regras de trânsito é respeitar a vida”, disse Coronel Henrique, elogiando a ação dos GMs De Souza, Lima e as guardas femininas Pires e Souza.