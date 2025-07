Um grupo de beneficiários foi transportado gratuitamente até o posto da RioCard em Nova Iguaçu - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/07/2025 17:02

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), realizou nesta quinta-feira, dia 24, uma importante ação de apoio às pessoas com deficiência visual do município. Um grupo de beneficiários foi transportado gratuitamente até o posto da RioCard em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para a revalidação, unificação ou substituição do cartão do Vale Social.

A iniciativa foi motivada pela recente mudança no sistema de bilhetagem eletrônica dos transportes intermunicipais no estado do Rio de Janeiro, que passou a ser operado de forma unificada pelo sistema RioCard. Com isso, todos os usuários do Vale Social precisam realizar presencialmente a atualização do cartão. Quem não fizer a revalidação pode ter o benefício suspenso, já que os cartões antigos não são mais aceitos nos validadores de ônibus, trens, metrôs e barcas.

Embora a gestão do Vale Social seja de responsabilidade do Governo do Estado, a Prefeitura de Volta Redonda tomou a iniciativa de organizar o transporte e oferecer o suporte necessário aos cidadãos que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para se deslocar até outras cidades.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressalta que o compromisso da administração municipal é com a autonomia, a mobilidade e o respeito às Pessoas com Deficiência (PCDs).

“Sabemos que esse processo de revalidação pode ser complexo para muitos, por isso a Prefeitura decidiu agir de forma direta para garantir que nenhum beneficiário fique sem acesso ao transporte por falta de informação ou apoio”, destacou o secretário.

A SMPD reforça que pessoas com deficiência que ainda não realizaram a atualização do cartão devem entrar em contato com a central de atendimento da RioCard, pelo telefone (21) 2127-4000, para verificar a situação do benefício e quais documentos são necessários para revalidação, unificação ou emissão da segunda via.