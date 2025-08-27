Prefeitura de Volta Redonda e Hospital São João Batista alertam para golpeFoto: Reprodução
Prefeitura alerta para golpe de cobrança indevida para atendimento no Hospital São João Batista
Unidade de saúde, integrante do SUS, realiza atendimento gratuito em todos os seus procedimentos e não cobra por medicamentos; tentativa de golpe deve ser denunciada à polícia
Índices atestam melhora na qualidade de vida em Volta Redonda
Edição do Ranking de Competitividades dos Municípios 2025 aponta avanço na capacidade da cidade em gerar bem-estar para a população
Ordem Pública prende motorista inabilitado flagrado realizando manobras perigosas
Suspeito de 22 anos já respondia pelo mesmo crime, ocorrido em 2024, e agora foi detido após colocar pedestres e motoristas em risco na Avenida Beira-Rio
II Seminário de Conscientização sobre Amamentação atrai cerca de 600 pessoas em Volta Redonda
Público formado por profissionais, estudantes e gestores da área da saúde, além de gestantes e mães, participou do evento da prefeitura em alusão ao ‘Agosto Dourado’
Vírgula Hub de Inovação oferece cursos gratuitos
Oportunidades são para a área de programação, em três especialidades; aulas terão início na próxima semana
Prefeitura de Volta Redonda abre inscrições para concurso público com vagas auxiliar de educação infantil e motorista
Seleção da prefeitura é para vagas existentes e cadastro de reserva
