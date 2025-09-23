O evento aconteceu no Campus Vila em Volta Redonda - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2025 12:33

Volta Redonda - A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades e representantes relevantes, entre eles: Aldara da Silva César, Coordenadora do Curso de Engenharia de Agronegócios; Carlos Eduardo de Souza Teodoro, Chefe do Departamento de Engenharia de Agronegócios; Afonso Aurélio de Carvalho Peres, Diretor da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda; Maycon Abrantes, Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (ACIAP-VR); Osvaldir Geraldo Denadai, Secretário Municipal de Educação de Volta Redonda; e Sérgio Sodré da Silva, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda.

O evento reuniu, ao longo de sua programação, professores, estudantes, técnicos-administrativos, egressos e convidados externos para uma série de palestras, mesas-redondas e atividades culturais. Essas ações destacaram a relevância do curso na formação de profissionais capacitados para atuar na gestão das cadeias produtivas do agronegócio, com ênfase em inovação, sustentabilidade e competitividade.

Criado em 2005, o curso de Engenharia de Agronegócios da UFF se consolidou como referência nacional pela proposta interdisciplinar, que combina conhecimentos de ciências exatas, ciências tecnológicas e ciências agrárias. Ao longo de duas décadas, já formou centenas de profissionais que hoje ocupam posições estratégicas em empresas, órgãos públicos e organizações do setor agroindustrial.

Durante a solenidade comemorativa, docentes e discentes ressaltaram o papel da universidade na interiorização do ensino superior público e gratuito e destacaram conquistas obtidas pelo curso em termos de projetos de pesquisa, extensão e parcerias com o setor produtivo. Também houve homenagens a professores fundadores e aos primeiros egressos, que compartilharam suas experiências de carreira.

A coordenadora do curso Aldara da Silva César destacou que os 20 anos marcam não apenas uma trajetória de consolidação, mas também de novos desafios. “Nosso compromisso é continuar formando profissionais preparados para lidar com as demandas atuais do agronegócio, como a sustentabilidade, a digitalização e a logística integrada”, afirmou.

A IX Semana da Engenharia de Agronegócios ainda promoveu a integração entre gerações de estudantes, oferecendo espaço para networking, apresentação de trabalhos acadêmicos e debates sobre tendências do setor. A atmosfera de celebração reforçou o orgulho de alunos, professores, técnicos administrativos e colaboradores terceirizados em fazer parte dessa história.

Com duas décadas de existência, o curso reafirma sua relevância regional e nacional, consolidando a UFF como protagonista na formação de engenheiros de agronegócios e contribuindo diretamente para o desenvolvimento sustentável do setor no Brasil