O evento aconteceu no Campus Vila em Volta RedondaFoto: Divulgação
UFF comemora 20 anos do curso de Engenharia de Agronegócios em evento especial
A Universidade Federal Fluminense (UFF) celebrou os 20 anos do curso de Engenharia de Agronegócios durante a IX Semana da Engenharia de Agronegócios, realizada entre os dias 15 e 17 de setembro de 2025, no Campus Vila em Volta Redonda
Policlínica da Cidadania promove semana de conscientização sobre saúde pulmonar em Volta Redonda
Ações acontecem até sexta-feira (26) em alusão ao Dia Mundial do Pulmão
Secretaria de Cultura inicia comemorações pelos 70 anos da Biblioteca Municipal
Espaço na Vila Santa Cecília faz aniversário nesta segunda-feira (22) com várias atrações, e programação em celebração prossegue até sexta (26)
Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda promove ações pelo Dia Mundial da Limpeza e pelo Dia da Árvore
Alunos da Escola Municipal Mato Grosso participaram da atividade na Beira-Rio e moradores do Aterrado plantaram mudas na Praça Independência e Luz
Guarda Municipal apreende drogas e remove motocicleta com dispositivo antirradar das ruas de Volta Redonda
Ações ocorreram no fim de semana durante patrulhamentos preventivos pelos bairros Retiro e Laranjal
Escola de Hipismo de Volta Redonda conquista duas pratas e nove pódios na VII etapa do Estadual
Alunos Enzo Miguel e Frederico Pedro ficaram com os vice-campeonatos nas provas de 80cm e 90cm, respectivamente, durante competição nesse fim de semana na Sociedade Hípica Brasileira
