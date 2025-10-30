A feira acontece embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Arquivo - Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Feira da Roça Orgânica, Agroecológica e Artesanal de Volta Redonda chega à sua terceira edição no sábado, dia 1º de novembro, das 8h às 13h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. Realizada pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), a feira conta com o apoio do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea) e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
O evento já se consolidou como um espaço de valorização da agricultura familiar, reunindo produtores locais comprometidos com práticas sustentáveis e o cultivo consciente da terra. Além disso, o público poderá apreciar o melhor da culinária artesanal, com pães, bolos, queijos, geleias, compotas e diversas iguarias feitas de forma caseira e com ingredientes naturais.
A feira também oferece uma ampla variedade de alimentos saudáveis e orgânicos, como frutas, verduras e legumes frescos, livres de agrotóxicos e cultivados com respeito ao meio ambiente. É um ambiente que incentiva o consumo responsável, o fortalecimento da economia solidária e o contato direto entre produtores e consumidores.
Música
Para tornar a experiência ainda mais acolhedora, a programação da terceira edição contará com apresentação de modão de viola, levando ao público um pouco das tradições da roça e da música popular que resgata memórias afetivas e valoriza a cultura local.
O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, destaca que a feira vem se consolidando como uma política pública de fortalecimento da produção local. “A Feira da Roça é mais do que um espaço de comercialização, é um símbolo do compromisso de Volta Redonda com a sustentabilidade, a segurança alimentar e o incentivo à agricultura familiar. Cada edição reforça o vínculo entre campo e cidade, aproximando o produtor do consumidor e promovendo hábitos de vida mais saudáveis”, afirmou o secretário.
A iniciativa reflete o esforço conjunto entre Poder Público, produtores e entidades locais para fortalecer a produção agroecológica e promover uma alimentação de qualidade para toda a população de Volta Redonda.