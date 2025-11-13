Reginaldo é um dos beneficiados com os óculos inteligentes entregues pelo município - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - “Hoje eu posso ler um versículo da Bíblia, uma bula de remédio ou um boleto sem precisar pedir ajuda. Isso é mais que tecnologia, é dignidade.” O relato é de Reginaldo Pas, de 52 anos, morador de Pinheiral e aluno do programa ‘Diploma Cidadão’, da Prefeitura de Volta Redonda. Ele é um dos beneficiados com os óculos inteligentes entregues pelo município – um dispositivo equipado com o sistema OrCam MyEye 2, capaz de reconhecer textos, rostos, objetos e cédulas de dinheiro, oferecendo autonomia e independência a pessoas com deficiência visual.

A tecnologia foi adquirida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e entregue aos estudantes pelo prefeito Antonio Francisco Neto. A iniciativa faz parte do compromisso da Prefeitura em ampliar políticas públicas de inclusão e acessibilidade.

O aparelho de tecnologia assistiva OrCam MyEye 2, que conta com um revolucionário sistema de reconhecimento de caracteres capaz de facilitar a leitura de textos, localização de objetos e identificação de cédulas, entre outros recursos que irão ajudar na autonomia e socialização, foi adquirido pela prefeitura para beneficiar pessoas cegas e com baixa visão. Foram 20 dispositivos no total, um investimento de R$ 326,4 mil.

Os primeiros beneficiados foram quatro estudantes cegos do programa “Diploma Cidadão”, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), matriculados nos cursos de Administração e Psicologia do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase). Um quinto aparelho será disponibilizado a um novo estudante do programa que ingressar em um curso do UGB. Os demais equipamentos serão distribuídos entre a SMPD e a Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, no bairro Voldac.

O OrCam MyEye 2 tem, entre suas funcionalidades, auxiliar nos exercícios em centro visual, promovendo acessibilidade e independência. Ele facilita a leitura de textos, revistas, livros, horários, telas de computador e celular, além de ajudar no manuseio de dinheiro de papel, identificando cédulas. Também é capaz de ajudar a localizar e identificar a cor de objetos, permitindo escolher roupas e identificar objetos desejados; identificar produtos através de código de barras e permite cadastrar produtos do dia a dia. O dispositivo informa, ainda, as horas com um movimento de pulso, como se a pessoa estivesse “olhando” um relógio virtual.

Mudança no cotidiano

Para Reginaldo, a mudança é profunda e cotidiana. “Eu perdi parte da visão há alguns anos, e confesso que cheguei a achar que a vida tinha parado ali. A gente perde a independência, depende de alguém até para ler um documento simples. Mas com esses óculos, tudo mudou. A leitura ficou mais clara, consigo acompanhar as aulas, ler o que o professor escreve no quadro e entender melhor o conteúdo. Eu diria que minha vida melhorou mais de 70%”, contou, emocionado.

Além do aprendizado, a ferramenta devolveu a confiança em tarefas simples do dia a dia. “Hoje eu vou ao banco e consigo conferir um pagamento, ler uma nota fiscal ou identificar um boleto. Antes, era sempre aquela insegurança de depender da boa vontade de alguém para conferir se estava certo. Agora, eu mesmo posso ver. Isso não tem preço”, afirmou.

Perda da visão

Reginaldo trabalhou por anos como açougueiro e auxiliar de produção em Volta Redonda e Barra Mansa. Em 2000, perdeu a visão do olho direito após complicações em uma cirurgia de correção de grau. Em 2019, a visão esquerda também começou a se deteriorar, e ele foi diagnosticado com glaucoma e degeneração macular, restando apenas cerca de 10% a 15% da visão.

“Foi um baque. Eu era um homem ativo, de repente me vi sem chão. A gente perde o trabalho, o convívio, a autoestima. Achei que nunca mais teria perspectiva”, relembra.

Mas o reencontro com a esperança veio através do “Diploma Cidadão”, projeto da SMPD em parceria com o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), que oferece formação universitária a pessoas com deficiência.

“Eu sou o único aluno de Pinheiral e só tenho a agradecer à Prefeitura por abrir essa porta. Quando entrei na faculdade, nunca imaginei que chegaria até aqui. É um sonho, e agora, com os óculos, posso viver esse sonho com mais autonomia e confiança”, disse Reginaldo.

Inclusão que transforma vidas

O projeto “Diploma Cidadão” já se tornou referência no estado do Rio por unir educação, acessibilidade e inclusão. Além de garantir transporte especializado e acompanhamento pedagógico, agora oferece tecnologia de ponta aos alunos.

De acordo com o prefeito Antonio Francisco Neto, a iniciativa é uma das muitas ações do município voltadas à inclusão.

“Esses óculos representam mais do que um equipamento – eles simbolizam autonomia, respeito e oportunidade. Estamos investindo em pessoas e mostrando que Volta Redonda é uma cidade que acolhe e acredita na inclusão de verdade”, destacou o prefeito.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, reforçou o impacto humano da ação.

“Quando a gente fala de acessibilidade, falamos de transformar vidas. O Reginaldo e tantos outros estão voltando a enxergar o mundo de uma nova maneira – com esperança e independência.”

Hoje, Reginaldo segue estudando e sonhando alto. “Ainda estou me adaptando, mas cada dia é uma conquista. Se antes eu via pouco, agora eu enxergo com o coração. E o que eu vejo é gratidão”, finalizou.