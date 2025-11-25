A ação faz parte da Semana do Doador Voluntário de Sangue, que segue até sexta-feira (28) - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

A ação faz parte da Semana do Doador Voluntário de Sangue, que segue até sexta-feira (28)Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - No Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado nesta terça-feira, 25 de novembro, o Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), recebeu a doação de 19 alunos do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), campus Volta Redonda. A ação faz parte da Semana do Doador Voluntário de Sangue, que segue até sexta-feira (28) com o objetivo de ampliar o número de doações – lembrando que uma doação pode salvar até quatro vidas.

A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), com o projeto “Jovem Sangue Bom”, que incentiva a doação voluntária de sangue e promove a solidariedade entre os jovens universitários da cidade, entregou um certificado em homenagem ao IFRJ pela participação e adesão à campanha.

O secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, estava presente e aproveitou para aderir à campanha e doar sangue. “É muito bacana podermos trazer para esses jovens um pouco dessa cidadania, ajudar o próximo através da doação de sangue. Isso é algo que a Secretaria Municipal da Juventude vem construindo ao longo desse ano. O Serginho, que é o subsecretário, já tem essa cultura de doação de sangue desde 2019 e, junto com o hemonúcleo, estão trazendo essa cultura para Volta Redonda para transferirmos isso para os jovens, partindo de dentro da secretaria”, disse.

Gabriel Corrêa, de 17 anos, é presidente do Grêmio Estudantil do IFRJ e doou sangue pela primeira vez. “Já é a segunda vez que estou ajudando a organizar essa campanha de suma importância, não só no quesito da doação, mas para criar uma nova cultura da mente dos jovens. Daqui eles replicam para outras pessoas, para os amigos, para a família, e são pessoas que vão se tornar doadores regulares de sangue. Sempre agradecer a essas parcerias, com o hemonúcleo, com a Secretaria Municipal da Juventude, para a gente sempre fortalecer essa nova cultura, não só no IFRJ, mas que isso se espalhe por todas as escolas de Volta Redonda. Eu acho que é o mais importante disso tudo”, afirmou.

Juliana Calixto, diretora de apoio técnico a ensino do IFRJ, falou sobre a importância da campanha para a conscientização e ressaltou que mais alunos vão doar durante a semana. “É uma campanha super importante, porque a gente precisa criar essa cultura de doadores regulares, não somente em datas comemorativas. É exercer seu papel como cidadão e ajudar o próximo, é despertar nos jovens essa questão de ajuda ao próximo, e não apenas ficar esperando alguém precisar”, declarou.

Para a responsável pela captação de doadores do Hemonúcleo, Cristina Teixeira, a campanha é um momento emblemático. “Não só para agradecermos toda a participação da população de Volta Redonda, que nos ajudou durante todo o ano, mas é um dia especial que a gente espera que seja um dia que avance mais, amplie ainda mais a importância sobre a doação de sangue, que é o grande desafio que enfrentamos diariamente nos hospitais. É uma questão de cidadania e precisamos dar mais importância a essa pauta tão emergencial.”

Quem pode doar?

A doação de sangue pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, exceto feriados. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis. Além disso, os doadores precisam respeitar o intervalo mínimo entre as doações, que é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

Para doar sangue é necessário estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), não estar em jejum e nem ter ingerido alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas no dia anterior à doação. No dia da doação, o voluntário deve apresentar na unidade um documento de identidade com foto.

O Hemonúcleo de Volta Redonda atende ao HSJB, onde funciona, e mais cinco unidades: o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); três hospitais privados na cidade; e ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios (Pinheiral e Piraí).