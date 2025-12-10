Reconhecimento estadual destaca atuação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 10/12/2025 17:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), recebeu o prêmio estadual de Boas Práticas em Educação Inclusiva a partir do trabalho desenvolvido pela Seção de Educação Especial. As implementadoras do setor foram reconhecidas pelo Cefopee (Centro de Formação de Professores da Educação Especial do Estado do Rio de Janeiro), vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

A equipe se destacou durante o curso de aperfeiçoamento em Políticas de Educação Inclusiva, Acessibilidade Curricular e Processos de Ensino-Aprendizagem, formação voltada a professores, gestores e profissionais de apoio das redes públicas fluminenses.

Ao final da capacitação, as profissionais apresentaram o Trabalho de Conclusão “Laboratório Integrado de Recursos Educacionais Adaptados: da especificidade à prática acessível”, que reúne a experiência da equipe na criação e implementação de oficinas de materiais estruturados destinados aos estudantes públicos da educação especial matriculados na rede regular de ensino. O projeto se destacou entre as produções da turma e recebeu o prêmio na categoria institucional “Boas Práticas em Educação Inclusiva”.

A cerimônia de reconhecimento aconteceu nessa terça-feira (9) no campus Nova Iguaçu da UFRRJ, onde a equipe realizou apresentação aos participantes da formação.

A diretora do Departamento Pedagógico da SME, Patrícia Vidal, ressaltou a importância da premiação. “É com enorme satisfação que recebemos o reconhecimento do excelente trabalho realizado pela equipe de Educação Especial Inclusiva. Ter a validação de uma das universidades mais prestigiadas do país reforça a qualidade da proposta pedagógica ofertada nas escolas da rede municipal de ensino”, ressaltou a diretora.

Para a chefe da Seção de Educação Especial, Elizabeth Melo, a participação no curso foi fundamental para fortalecer as práticas da rede.

“O curso trouxe inúmeras atualizações sobre acessibilidade pedagógica e possibilidades de trabalho com alunos com deficiência. Além disso, possibilitou a troca de experiências com outros municípios, ampliou nosso repertório e fortaleceu ações que qualificam o atendimento inclusivo em Volta Redonda. Foi um momento de muito aprendizado e reafirmação do compromisso com uma educação verdadeiramente acessível”, destacou Elizabeth Melo.

O prêmio reforça o compromisso do município com a promoção de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos os estudantes da rede.