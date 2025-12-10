Reconhecimento estadual destaca atuação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME)Foto: Divulgação - Secom/PMVR
Implementadoras da Educação Especial de Volta Redonda recebem prêmio por Boas Práticas em Educação Inclusiva
Reconhecimento estadual destaca atuação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), em ações inclusivas
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, promove atendimento gratuito com dermatologistas no sábado (13)
Iniciativa faz parte da campanha Dezembro Laranja, para diagnóstico precoce e prevenção do câncer de pele, da Sociedade Brasileira de Dermatologia
Volta Redonda marca presença na 14ª Conferência Nacional de Assistência Social
Município integrou o evento, realizado em Brasília e que celebrou 20 anos do Suas, reunindo mais de 5 mil representantes do setor
Revi-VER: Mutirão em Volta Redonda promove mais de 1,2 mil atendimentos oftalmológicos
Projeto acontece nesta semana com cirurgias de catarata e pterígio, YAG Laser, além de consultas pré e pós-operatórias
Em meio a protestos contra feminicídios, Volta Redonda reforça combate à violência doméstica com rede de proteção atuante
Três homens foram detidos nos últimos dias por agredir, ameaçar ou perseguir mulheres; município conta com patrulha especializada e tecnologia como aliadas
Escola de Hipismo de Volta Redonda encerra o ano com cinco alunos entre os melhores do ranking estadual
Última etapa da competição foi realizada domingo (7) no Rio de Janeiro, que terminou com duas medalhas de ouro para os jovens volta-redondenses
