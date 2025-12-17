O evento aconteceu no auditório da Smas, no bairro Aterrado - Foto: Jean Alves/Smas

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nessa terça-feira, dia 16, o I Encontro Parceiros da Aprendizagem. O evento aconteceu no auditório da Smas, no bairro Aterrado, reunindo empresários locais e representantes de instituições públicas.

Voltado ao setor produtivo do município, o encontro teve como objetivo apresentar e fortalecer as políticas públicas municipais voltadas à aprendizagem profissional, com destaque para o Projeto Novos Horizontes, o Cadastro Jovem Aprendiz VR (instituído pela Lei Municipal nº 6.090/2022) e o Selo Empresa Parceira da Aprendizagem (criado pela Lei nº 6.307/2023).

A iniciativa foi promovida pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e pelo Acessuas Trabalho, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Volta Redonda e o Ministério Público do Trabalho (MPT). A parceria entre o Peti, o Acessuas Trabalho e as empresas foi destacada como fundamental para o avanço das metas de erradicação do trabalho infantil, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente no que se refere à promoção da educação, do trabalho decente e da redução das desigualdades.

Durante a programação, foram apresentadas as oportunidades oferecidas às empresas para o cumprimento da Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000), além do impacto social positivo gerado pela contratação de aprendizes. As ações visam ampliar o acesso de adolescentes e jovens de 14 a 24 anos ao mercado de trabalho, promovendo desenvolvimento humano, inclusão social e perspectivas de futuro.

Cadastro Jovem Aprendiz

A promotora do Trabalho de Volta Redonda, Juliana Góes, destacou a importância do encontro como uma iniciativa pioneira do município para aproximar empresas de jovens em situação de vulnerabilidade. “Foi importante para apresentar às empresas o Cadastro Jovem Aprendiz, ainda desconhecido por parte do setor empresarial, e esclarecer seu funcionamento. Essa iniciativa, pioneira de Volta Redonda, facilita a aproximação entre jovens em situação de vulnerabilidade e o mercado de trabalho, além de contribuir para o cumprimento das cotas legais. A participação e o engajamento dessas empresas demonstram disposição em cumprir a legislação e promover a inserção de jovens e adolescentes no mercado de trabalho”, afirmou a promotora.

O Cadastro Jovem Aprendiz de Volta Redonda, gerido pelo Peti, conecta empresas interessadas em contratar aprendizes a jovens em busca da primeira oportunidade profissional, fortalecendo uma rede de parceiros comprometidos com a formação profissional e a responsabilidade social.

Renata Alves, analista de gente gestão da CBSI Volta Redonda, relatou que o encontro foi um divisor de águas para a empresa. “Não conhecíamos o banco de dados do Jovem Aprendiz. Em janeiro, teremos cerca de 230 vagas para preencher em Volta Redonda, e essa iniciativa vai facilitar muito o processo e fortalecer a parceria com o município. Mais do que cumprir a cota legal, a empresa acredita na importância de conscientizar e oferecer oportunidades para que esses jovens cresçam e construam um futuro profissional. Saber que existe um banco de dados estruturado torna esse processo mais ágil e eficiente”, afirmou a analista.

Para a assistente de RH do Floresta Supermarket, Janaína Melo, o encontro foi muito importante, porque ampliou o conhecimento sobre os projetos e sobre o banco de dados de Jovem Aprendiz. “A empresa está sempre precisando de currículos, e essa iniciativa vai ajudar bastante no cumprimento da lei. A aprendizagem vai além da contratação. É fundamental unir empresa, entidade formadora e família para garantir que o jovem tenha um desenvolvimento profissional e pessoal. Esse banco de dados, com mais de mil candidatos, fará muita diferença nos próximos processos seletivos”, destacou a assistente de RH.