Trevo da cidade com bolsões de água por conta do temporal que cai desde o início da tarde de hoje. - Divulgação

Publicado 07/02/2023 19:33

Angra dos Reis – Um temporal atingiu a cidade de Angra dos Reis/RJ,na Costa Verde, na tarde desta terça-feira,7. Em poucos minutos de chuva, a rua do Comércio, no coração da cidade ficou com pontos de alagamentos.

Rua do Comércio alagada com a chuva que cai na cidade desde a tarde desta terça-feira. Divulgação

Por volta das 18h, outra chuva forte caiu na cidade. A rodovia Rio –Santos apresenta pontos de alagamentos com bolsões de água. A atenção redobrada neste momento é fundamental, para evitar acidente. Muita atenção, principalmente, agora no início da noite, continua a chover. A visibilidade a noite é reduzida e com chuva, fica ainda mais comprometida.



A Defesa Civil pede a população que fique atenta as mensagens enviadas por msm e no celular.