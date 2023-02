Obras de revitalização do cais de turismo do bairro Camorim, reivindicação antiga dos moradores e turistas. - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - Falta pouco para a conclusão das obras de revitalização do Cais do Camorim. Uma reivindicação antiga dos barqueiros, empresa de turismo e dos moradores. As intervenções estão sendo realizadas pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, e ficarão prontas até o carnaval, quando é esperado um fluxo bem maior do que já está acontecendo desde o dia 1º de janeiro. O investimento do governo municipal para transformar o píer foi de R$ 769 mil.

O píer, que media 53 m, está sendo ampliado 17 m para dentro do mar e 6 m para cima da areia. A altura da passarela também aumentou em 1 m. Com essas melhorias, embarcações de maior porte poderão atracar, multiplicando o fluxo de pessoas que vão circular pelo local.

“ Com a obra do cais terminando, a tendência é o movimento aumentar. Ganha o bairro, ganha a população. Tudo o que precisávamos era o cais melhorar para atrair mais turistas” – afirmou o comerciante Edson dos Santos Silveira, que é morador do bairro e trabalha com taxi boat. Meio de transporte que não para durante a semana e, principalmente, nos finais de semana, com ônibus de turismo chegando ao local.

Toda a parte de madeiramento do piso está sendo trocada, e o cais ainda terá iluminação em LED, com luzes de sinalização, e a implantação de uma rede de água potável para servir aos barcos. Serão instalados ainda mobiliários e guarda-corpos próximos às escadas.

“A reforma deste cais vai trazer maior mobilidade náutica e proporcionar toda a infraestrutura para os moradores da região e turistas que frequentam o local”– informou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Alan Bernardo.