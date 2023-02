Habitacional "Minha Casa Minha Vida" no bairro Banqueta, princípio de incêndio no botijão de gás. - Divulgação/PMAR

Publicado 04/02/2023 20:03 | Atualizado 05/02/2023 10:18

Angra dos Reis – Um princípio de incêndio no quinto andar do conjunto habitacional do bairro Banqueta, na Japuíba, em Angra dos Reis/RJ, assustou moradores do local na tarde deste sábado,4. O incêndio foi iniciado por uma panela que estava no fogo. As chamas consumiram o utensílio, atingindo o fogão, em seguida a mangueira de gás e chegando ao botijão. Uma mulher de 40 anos, dona do imóvel, foi socorrida pelos vizinhos. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Equipes de socorro chegaram ao local. Procederam com as ações para evitar novos focos de incêndio. A dona do imóvel, uma mulher de 40 anos por sorte não teve ferimentos, e foi atendida no local, não houve necessidade de remoção para o hospital HMJ.

O cheiro forte foi de gás vindo do quinto andar, invadiu os demais apartamentos, chamando atenção da vizinhança. Um dos moradores conseguiu acionar o Corpo de Bombeiros e enquanto a equipe estava a caminho, ele conseguiu tirar do interior do imóvel a mulher de 40 anos, apagar o fogo que já havia consumido a panela, destruído o fogão e já estava atingindo a mangueira de gás.

A cozinha e demais cômodos do apartamento não foram atingidos.

Fica o alerta, evita deixar panelas no fogo e ir procurar outros afazeres, ou até mesmo deitar um pouco para descansar, acaba caindo no esquecimento, ou no sono e quando perceber pode ser tarde de mais.