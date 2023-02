Arma apreendida com o criminoso baleado no confronto desta madrugada na Sapinhatuba II. - Divulgação/PM

Arma apreendida com o criminoso baleado no confronto desta madrugada na Sapinhatuba II.Divulgação/PM

Publicado 03/02/2023 09:02

Angra dos Reis – Policiais militares do 33º BPM, em Angra, entraram em confronto nesta madrugada,3, com criminosos do bairro Sapinhatuba II ( morro localizado à beira da rodovia Rio-Santos, próximo ao trevo de entrada da cidade). Na troca de tiros, um homem foi baleado, socorrido pela PM e levado para o Hospital Municipal da Japuíba. Uma arma em poder do ferido no confronto, foi apreendida.

Policiais militares continuam na localidade fazendo operação. Ainda segundo informações da PM, o confronto começou depois da chegada dos agentes ao local serem recebidos a tiros pelos criminosos e revidaram.