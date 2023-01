Congestionamento na BR 101 na tarde desta segunda-feira,30 por conta das obras de recuperação da rodovia, na altura dos bairros Morro da Lambicada e Praia do Machado, sentido Rio. - Divulgação

Publicado 30/01/2023 12:34 | Atualizado 30/01/2023 12:42

Angra dos Reis- Equipes da CCRRioSP estão na altura do bairro Morrro da Lambicada e Praia do Machado, trecho em obra de recuperação do asfalto, com sistema de trânsito Pare e Siga, na tarde desta segunda-feira,30, em Angra. O que tem gerado congestionamento e lentidão no trânsito, nos dois sentidos Rio/Paraty.

As obras começaram, por volta de 11h30 e logo no início da tarde, o congestionamento já era grande e deve continuar por todo o dia. Por isso atenção redobrada, para evitar colisão. Logo no início do sistema Pare e Siga, uma viatura da Polícia Militar bateu em um carro de passeio, na altura do Mirante, próximo ao bairro Camorim, ninguém se machucou.