Estrada do Contorno, centro, que dá acesso às praias próprias para o banho e mais badaladas nesta época do ano.Divulgação

Publicado 27/01/2023 11:56

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra, através da secretaria de Obras, está realizando na Estrada do Contorno obras de recapeamento asfáltico, por conta disso, desde esta quinta-feira, 26, os condutores de veículos de passeio devem trafegar no local com atenção. Em alguns momentos pode ser necessário o sistema de trânsito Pare e Siga. A intervenção acontece diariamente das 8h às 17h, podendo este horário ser estendido. A prefeitura não informou uma data prevista para conclusão das obras.

Neste período, os caminhões e ônibus estão totalmente impedidos de utilizarem a pista nos pontos de obra. Os passageiros que utilizam a linha C04 (Vila Velha) precisam ficar atentos, pois o último horário do ônibus com itinerário até o Hotel Vila Galé, durante as obras, será o de 9h, saindo do Centro da cidade. Após este horário o ponto final da linha será o bar do Arilso.

Um micro-ônibus sairá, às 10h, do Centro, do ponto do Retiro, também indo até o hotel, fazendo o trajeto pelo Encruzo da Enseada, sendo o último horário do dia a ir direto para o Vila Galé. Após às 11h, os passageiros com destino ao hotel ou ao Condomínio Vila do Tanguá devem utilizar a linha C05 (Retiro) e fazer o transbordo no ponto final, em frente ao antigo Sesc. A partir deste ponto, os passageiros embarcarão em um micro-ônibus que fará o itinerário até o hotel, passando pelo Condomínio Vila do Tanguá.

O usuário que fizer a troca de ônibus no antigo Sesc, segundo a prefeitura, não pagará duas passagens. A medida vai funcionar até o término das obras.