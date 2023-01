Vereador Henrique Obina, do Cidadania, vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Angra dos Reis. - Divulgação

Publicado 27/01/2023 11:17 | Atualizado 27/01/2023 11:22

Angra dos Reis -O vereador Jocimar Henrique Obina, do Cidadania, faleceu na manhã de hoje, dia 27, às 5h, em casa. Segundo as informações da assessoria do parlamentar, a causa da morte foi infarto. Deixa viúva, a mulher Denise, e seus dois filhos uma menina, 15, e um menino,8 anos.

Segundo funcionários e familiares, Obina era um homem do bem. Ele era muito querido e uma liderança política incontestável no bairro do Belém e no município, como um todo. Sempre foi um líder atuante e mais ainda depois de conquistar uma cadeira no Legislativo, sempre preocupado em solucionar os problemas das comunidades, nas mais diversas áreas.

Obina, começou sua liderança política no Belém, atuando na associação de moradores do bairro. Em 2016, se candidatou a vereador pela primeira vez. Na ocasião, ficou como primeiro suplente. Em 2020, disputando pela segunda vez o pleito eleitoral, obteve 2.336 votos, consagrando-se o 2º vereador mais votado do município. Sua atuação o levou a compor a chapa que disputava a mesa diretora da Câmara Municipal, para o biênio 2021/2022, o vereador ocupou o cargo de primeiro vice-presidente da mesa diretora. O presidente do Cidadania, em Angra, Aurélio Marques não divulgou o nome do substituto para o Legislativo.

Era funcionário público, zelador concursado da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Antes da vereança foi também coordenador do posto de saúde do Belém e coordenador de manutenção da rede pública de saúde do município.

O velório já está acontecendo na Câmara Municipal até por volta das 12h, depois o corpo será velado na Igreja Metodista, na Avenida São José, no bairro Belém e o sepultamento será no cemitério do Belém, no finalzinho da tarde de hoje.