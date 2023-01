Gol de pênalti de Lucas Mota do Audax no jogo contra Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 27/01/2023 02:56

Angra dos Reis – Em jogo válido pela 4ª Rodada do Campeonato Carioca, a equipe do Angra Audax empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, no jogo dessa quarta-feira,25, de estreia em casa, no estádio Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis. O autor do gol de pênalti foi o jogador Lucas Mota.

Audax pressionou, dominou a bola, correu atrás da vitória e com garra conseguiu o empate, , para delírio da torcida angrense, que compareceu ao estádio . Aos 26 minutos do segundo tempo, em uma das poucas oportunidades criadas pelo adversário, Gustavo Nicola abriu o placar para o Nova Iguaçu.

A equipe do Audax manteve o foco e sendo impulsionada pela torcida, respondeu a altura. Pouco mais de cinco minutos após o gol dos visitantes, Lucas Mota empatou o jogo na cobrança de pênalti.

"Com a bola no chão, a equipe conseguiu criar boas oportunidades e pressionar o adversário. Saímos atrás no placar, mas o time teve a capacidade de manter o equilíbrio emocional e buscar o empate. Isso é importante somar pontos visando o objetivo do Angra Audax dentro da competição, que já acumula cinco pontos" – disse o auxiliar técnico Caio Couto, que substituiu o técnico Júnior Lopes, após levar o terceiro cartão amarelo.

O Audax volta aos gramados na quarta-feira, 1° de fevereiro, às 15h30, no Estádio Jair Toscano de Brito, no Balneário em Angra. A partida será contra o Bangu pela 6ª rodada do Carioca.