Angra dos Reis

Fevereiro e Março de esportes em Angra, futevôlei e Copa Angra de Futebol Society

As inscrições já estão abertas. Fevereiro tem torneio de futevôlei na Praia Grande que é uma febre na cidade e tem escolinhas e Centros de Treinamentos da modalidade espalhados pelo município, pra quem deseja se aperfeiçoar, além de uma boa oportunidade para os atletas terem competição para disputar em 2023. Se informe na Secretaria de Esportes, que funciona no estádio municipal e as inscrições para o torneio no endereço www.angra.rj.gov.br, no setor calendário esportivo. Para Copa Nova Angra de Futebol Society, sucesso em 2022, as inscrições podem ser feitas pelo whatsapp (24) 99954-9927, com Pedro Geldson, organizador do evento.

Publicado há 1 dia