Meninas participam de seletiva para o time de Angra dos Reis de futsal . - Divulgação/Eventos

Publicado 25/01/2023 15:42

Angra dos Reis - O profissional de Educação Física Aurélio Gabriel, o Leco, foi quem comandou o trabalho físico, antes dos testes com bola rolando, para que as candidatas mostrassem em quadra o seu talento. O técnico do time do Angra Futsal Masculino, Fábio Félix, o Fabinho Pig, também participou da seletiva, dando apoio a equipe das escolinhas do CEPE de futsal.

A peneira faz parte da parceria entre a Prefeitura Municipal de Angra, através da Secretaria de Esportes e Lazer, e o CEPE com o objetivo de formar uma equipe competitiva para o campeonato. O treinador Ademir da Guia já tem um grupo de jogadoras tecnicamente muito boas, que fazem parte do trabalho que ele realiza no clube da Vila da Petrobras, porém, ele quer encorpar o elenco, agregando mais qualidade ao time, dando oportunidade para outras meninas da cidade.

Agora é só treinar e aguardar o início da competição.