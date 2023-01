Angra dos Reis

Audax joga pela primeira vez em casa pelo Carioca 2023 no dia 25

O Audax fará o seu primeiro jogo em Angra dos Reis, pelo Campeonato Carioca 2023, no dia 25, próxima quarta-feira, às 15h30, no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito. A partida será contra o Nova Iguaçu, válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara, primeira fase da competição, que é disputada no sistema de pontos corridos, classificando os quatro times que mais pontuarem para as semifinais. Hoje, quinta-feira (19), o time enfrenta o Vasco, às 21h10, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.

Publicado 19/01/2023 19:07 | Atualizado há 3 dias