Congestionamento ontem em Angra entre o bairro Jacuecanga ( onde está instalado o estaleiro BrasFels) e o bairro Camorim. - Divulgação/rede social

Publicado 20/01/2023 11:52

Costa Verde – Devido aos feriados e últimas semanas de férias, a CCR divulga novos horários e dias de interdição em trechos que estão sendo recuperados ao longo da BR 101, entre Rio e Paraty. A decisão foi devido às inúmeras reclamações de usuários de ônibus e motoristas que utilizam a Rio-Santos, principalmente, nesta época do ano, verão e férias, quando o fluxo de veículos é intenso na região da costa verde. A permanência nos trechos onde há sistema Pare e Siga, ultrapassam uma hora, trazendo transtornos e estresse para quem tem horário pra chegar ao destino.

Uma das reclamações são de motoristas da empresa Costa Verde, que faz o trajeto Angra/Rio, que deveria ser em média 2h30 chegava a 4h. Dependendo do feriado o horário ainda se estendia. Pra quem atravessava o Rio de Janeiro até Niterói o desgaste era maior. “ Eu já sai da rodoviária de Angra 14h20 e cheguei na rodoviária Novo Rio 18h30” – disse J.B., 48, que preferiu não se identificar.

Segundo a CCR, nesta sexta-feira,20, feriado de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, não há interdição na faixa de rolamento, o trânsito flui normalmente, e no final de semana com horário agendado para o sistema de trânsito Pare e Siga. Espera-se um fluxo maior em direção as cidades da costa verde, como Angra , Paraty e Mangaratiba. (Segue o calendário):

BR-101 - RIO SANTOS – trecho em pista simples

Dia 20 - sexta-feira - sem permissão para interdição de faixa de rolamento para serviços programados;

Dia 21 - sábado - permissão para interdição de faixa de rolamento para serviços programados após às 14h;

Dia 22 - Domingo - sem permissão para interdição de faixa de rolamento para serviços programados;

Dia 23 - segunda-feira - permissão para Interdição de faixa de rolamento para serviços programados após às 12h.





Ainda sobre a Obra

Segundo a CCR RioSP o motorista que utiliza à rodovia BR-101 (Rio-Santos), entre Ubatuba (SP) e a capital fluminense, já nota a mudança no pavimento da rodovia. Desde março do ano passado, a concessionária trabalha para recuperar o pavimento, proporcionando mais conforto e segurança para ao motorista que está em viagem pela Rio-Santos.

As melhorias, que ocorrem nos pontos mais críticos da pista, fazem parte dos trabalhos iniciais que a concessionária realiza em todo o trecho da rodovia desde março do ano passado, quando assumiu a administração dos 270km da Rio-Santos.

Os trabalhos de restauração de pavimento visam garantir maior resistência e durabilidade ao piso da rodovia, além de mais conforto ao motorista durante a sua viagem. Os serviços devem ser concluídos até o fim deste mês.

O serviço foi divido em duas etapas. A primeira foi a recuperação da drenagem da pista. Esse serviço evita que ocorra o processo de infiltração no revestimento e nas várias camadas do pavimento asfáltico. Concluída essa fase, a concessionária iniciou a restauração de pavimento do trecho, com aplicação de fresagem e de nova camada asfáltica. As melhorias foram aplicadas nos dois sentidos da pista. Abaixo todos os trechos já recuperados pela concessionária:

Trechos executados – Rio de Janeiro:

Do km 380,8 ao km 416 (trecho em pista dupla);

Do km 416 ao km 419;

Do km 428 ao km 437;

Do km 456 ao km 458;

Do km 483 ao km 489;

Do km 504 ao km 512;

Do km 520 ao km 523;

Do km 531 ao km 535.

Em alguns locais, os trabalhos ainda estão em andamento, com o tráfego fluindo no sistema PARE E SIGA. A utilização desse sistema de controle de tráfego se faz necessário, principalmente, pelo traçado da rodovia – a maioria de pista simples. O tempo de duração e de liberação leva em consideração o volume de tráfego da região. As melhorias no pavimento irão se estender em todo o trecho da rodovia BR-101 (Rio-Santos), sob administração da concessionária.