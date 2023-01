Angra cadastra cães e gatos para castração. - Divulgação/PMAR

Publicado 19/01/2023 08:16

Angra dos Reis – Nesta quinta-feira, 19, a prefeitura municipal estará com inscrições abertas para o agendamento de cães e gatos para castração. A mobilização tem por objetivo controlar a população de cães e gatos, reduzindo assim o índice de abandono e mortalidade , além da proliferação de doenças.

O agendamento é presencial e os interessados devem comparecer ao Instituto do Ambiente, na Superintendência de Bem-Estar Animal, localizado na Praça Marques de Tamandaré, s/nº no centro, a partir das 10, desta quinta-feira, munidos de xérox e original dos seguintes documentos: RG,CPF e comprovante de residência. Não há necessidade de levar o animal para o cadastro.

Para ser castrado o animal deve ter entre quatro meses e oito anos e pesar no máximo 25kg. Os veterinários do setor lembram que cães da raça branquicefálicos só passarão pelo procedimento mediante realização de exames específicos e avaliação , já os cães com menos de 3kg e com mais de 15kg deverão passar por hemograma.

Segundo dados do Departamento, no ano passado, foram realizados 6.527 procedimentos de castração de cães e gatos na cidade.