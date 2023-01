Fernando Jordão (E) e Almirante Laranjeira (D) - Divulgação/PMAR

Publicado 17/01/2023 13:35

Angra dos Reis – A reunião aconteceu nessa segunda-feira,16, entre o prefeito Fernando Jordão e o diretor -presidente da Cia Docas/RJ, Francisco Antônio de Magalhães Laranjeira, com a presença de outros secretários municipais.

Nesta reunião, ficou acertado a prorrogação do prazo de devolução do lote 8, à Docas, somente no final da alta temporada. Um dos argumentos do executivo foi a grande movimentação de visitantes na cidade, que não dispõe de muitas áreas para estacionamento. O terreno utilizado pelo município como estacionamento possui cerca de 12 mil metros quadrados .

“ O lote 8 de propriedade de Docas, será entregue após o fim da alta temporada, nós conseguimos um prazo maior para desocupação da área. Enquanto isso a prefeitura e Docas vão trabalhar juntas na elaboração de um projeto para o terreno” – disse Fernando Jordão.

Docas entendeu os argumentos da Prefeitura, quanto à importância do uso da área para os moradores e visitantes, nesta época do ano.

“ Vamos atender ao anseio da prefeitura para que a área tenha um projeto que dê à cidade urbanização e ordenamento, para o bem do morador e dos turistas que visitam Angra – disse o Almirante Laranjeiras.