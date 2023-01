Mutirão realizado pelo HMJ para cirurgia de Catarata - Divulgação/PMAR

Mutirão realizado pelo HMJ para cirurgia de CatarataDivulgação/PMAR

Publicado 14/01/2023 17:54

Angra dos Reis - Cerca de 260 pessoas foram atendidas em dois dias, no Mutirão de Catarata realizado pelo Hospital Municipal da Japuíba, com parceria da Secretaria de Saúde. Os processos cirúrgicos foram feitos numa carreta adaptada, localizada no ginásio do Estádio Municipal, nessa semana, cumprindo todos os protocolos exigidos pela Vigilância Sanitária.

- A ação foi muito importante, pois permite que os pacientes sejam beneficiados com uma visão de qualidade, por meio das cirurgias de catarata, com um pré e pós cirúrgico de qualidade – disse a técnica de enfermagem, Rosiara Nóbrega.

Os pacientes que são inseridos no mutirão de catarata passam por uma triagem dentro da Rede Municipal de Saúde. O morador deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para ter acesso ao atendimento. Chegando no local, com base na queixa do paciente, o médico clínico realiza o encaminhamento para o profissional oftalmológico. A própria ESF encaminha os dados do mesmo para a central de regulação do município, onde são agendadas as consultas e exames, sendo realizados no Hospital Municipal da Japuíba. Havendo a necessidade constatada pelos especialistas, o paciente será encaminhado para um dos mutirões de catarata.

Ana Lúcia de Oliveira, foi uma das pacientes atendidas no mutirão, destacou o trabalho realizado pelos profissionais, além da emoção de ter sua visão melhorada gratuitamente, sem precisar ficar na fila de espera do SUS.

- Estou me sentindo super bem, uma cirurgia muito rápida e de qualidade. O atendimento dos funcionários envolvidos foi ótimo, fui super bem atendida em todas as fases do Mutirão – comentou a moradora.